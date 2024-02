Stade Rennais : Stéphan dévoile son plan pour battre l'AC Milan et répond aux supporters

Zapping But! Football Club OL, Stade Rennais : les chiffres de la carrière de Bruno Genesio en Ligue 1

Son système de jeu et son plan de jeu

"On peut tout envisager. Entre les matchs on n’a pas beaucoup le temps de travailler. Surprendre l’adversaire est une possibilité. Le danger peut venir de partout. Renforcer le milieu de terrain, il faut avoir beaucoup de ressources pour pouvoir le faire. On peut éventuellement le faire. Repasser à trois, pourquoi pas. Ce n’est pas tant une question de système, mais d’animation et ce qu’on va laisser à Milan et bloquer en priorité. On ne va pas protéger tous les espaces mais on va protéger un maximum par rapport à leurs mouvements privilégiés."

"Il faudra une performance à la hauteur du soutien : énorme"

La venue massive des supporters rennais à Milan

"On y est très sensibles. Ça dénote surtout de la relation très spéciale qu'il y a ici entre les supporters, les joueurs et le club. Relation de plus en plus forte et soutien de plus en plus prononcé. Pour moi, c'est le reflet d'une relation qui se renforce et de la volonté d'une nouvelle génération de l'exprimer. On est redevables par rapport à ça. Exemplarité dans l'engagement, dans la performance. Il faudra une performance à la hauteur du soutien : énorme."

Seidu titulaire ?

"Alidu Seidu n’est pas loin de pouvoir débuter un match. Il a fallu un peu de temps au retour de CAN. Son dernier match complet remonte aux vacances de Noël. On a été précautionneux sur sa remise en route. Il se rapproche du moment où il va pouvoir débuter."

Propos retranscrits par France Bleu Armorique et Stade Rennais Online.

Podcast Men's Up Life