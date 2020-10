Stade Rennais : Stéphan tient la solution pour remplacer Camavinga à Séville

Le Stade Rennais ne disputera que son deuxième match en Ligue des champions et doit déjà faire face à un gros casse-tête. Julien Stéphan sera en effet privé d’Eduardo Camavinga (blessé) et Steven Nzonzi (suspendu) pour aller défier le FC Séville dans son antre de Sanchez-Pizjuan (21h). Les deux hommes sont les garants de l’équilibre du milieu de terrain, où le seul Benjamin Bourigeaud est épargné.

Selon L’Équipe, Stéphan a de grandes chances de miser sur un 4-2-3-1 pour faire oublier son habituel 4-3-3. Hier matin, avant de savoir que Nzonzi ne serait pas disponible, les Rennais avaient ainsi travaillé le dit système, avec l’ex-Sévillan en alternance avec Jonas Martin devant la défense. L’ancien Strasbourgeois a travaillé plus longtemps que ses partenaires en fin de séance, multipliant les sprints courts pour récupérer et tacler le ballon.

Peu utilisé ces derniers temps, il avait fait une bonne entrée en seconde période à Dijon (1-1, le 16 octobre). Comme la veille, Clément Grenier avait pris place en soutien de Sehrou Guirassy. « On devra s'adapter. D’autres joueurs vont être prêts. Je vais devoir réfléchir dans la soirée et dans la nuit pour construire notre match, a affirmé le coach du SRFC hier en conférence de presse. On arrive en outsiders, encore plus avec les derniers événements. Ça doit galvaniser tout le monde. »