Stade Rennais : Stéphan utilise le PSG pour balayer les polémiques de Chelsea

Deux jours après le revers douloureux en Ligue des champions face à Chelsea, le Stade Rennais voit déjà une autre échéance importante se profiler. Le club breton affronte le PSG ce samedi soir et forcément, un tel rendez-vous nécessite un maximum de concentration.

Voilà pourquoi dans une conférence de presse relayée par Ouest France, Julien Stéphan a tenu à mettre l'accent sur l'importance d'oublier la défaite polémique face aux Blues. Selon lui, revenir sur les décisions litigieuses de ce match n'apportera rien de bon. « Il faut vite évacuer et passer au match qui arrive. On a suffisamment parlé dans l’après-match de ce qui s’était passé, cela ne sert à rien d’y revenir maintenant. »

Stéphan rappelle que la moindre erreur se paie cash

Pour Stéphan, les seuls enseignements à retenir de la rencontre face à Chelsea sont tactiques pour réaliser un bon match face au PSG. « Il faut être encore plus rigoureux dans les moments clés. Je pense notamment au premier but à Chelsea, on ne peut pas concéder un penalty en étant en supériorité numérique. Il n’y a pas de danger, on doit pouvoir se contrôler. Contre des adversaires qui profitent de la moindre occasion, ces détails sont importants », a prévenu le coach rennais.