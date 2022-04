Stade Rennais, Real Madrid, PSG : Terrier réalise un exploit à la hauteur de Mbappé et Benzema

Zapping But! Football Club OL, Stade Rennais : les chiffres de la carrière de Bruno Genesio en Ligue 1

S'il a depuis été rattrapé et dépassé par Kylian Mbappé, triple buteur à Clermont, Martin Terrier s'affiche aujourd'hui sur un prestigieux podium. Une nouvelle fois buteur face au Stade de Reims (3-2) à Delaune, l'attaquant du Stade Rennais a inscrit son 4e but sur les trois derniers matchs et surtout son 9e but avec les Bretons en Ligue depuis le début de l'année 2022.

Preuve de la régularité nouvelle de l'ancien Lyonnais, Opta met en avant une statistique impressionnante : Martin Terrier est le deuxième meilleur buteur domestique des cinq grands championnats. S'affichant ex-aequo avec Karim Benzema à quatre unités de la machine du Bayern Munich Robert Lewandowski (13 réalisations) et à une de Kylian Mbappé (11 buts).

De quoi prendre confiance et avoir de l'ambition ?

9 - Martin Terrier a marqué 9 buts avec Rennes en Ligue 1 en 2022, seul Robert Lewandowski (13 avec le Bayern Munich) a plus souvent trouvé la faille parmi les 5 grands championnats européens cette année. Momentum. #SDRSRFC pic.twitter.com/f7yjQPYeYv — OptaJean (@OptaJean) April 9, 2022

