Stade Rennais - Tottenham (2-2) : les Rouge et Noir sur le remonte-pente

Cette semaine s'annonçait délicate pour le Stade Rennais, qui affrontait Tottenham ce soir et l'OM dimanche au Vélodrome. Les Rouge et Noir restants sur deux défaites consécutives en Ligue 1, à Angers (0-2) et, plus problématique, à domicile contre Reims (0-2), il était logique de s'inquiéter. Mais pour leurs grands débuts dans la phase de poules de l'Europa League Conférence, dans un Roazhon Park des grands soirs, les hommes de Bruno Genesio ont répondu présent.

Pas assommé par l'ouverture du score rapide des Anglais sur un c.s.c. de Badé à la 11e, ils ont égalisé par Flavien Tait à la 23e avant de prendre l’avantage par leur recrue de dernière minute Gaëtan Laborde à la 72e. Pas le temps de rêver à un succès puisque les Spurs ont égalisé dans la foulée (Höjbjerg, 76e). Cependant, ce point pris face à l'un des favoris de la toute nouvelle compétition est vraiment très intéressant, porteur d'espoir pour l'avenir. Qui s'écrira donc du côté de Marseille, également tenu en échec ce soir (1-1 face au Lokomotiv Moscou).

Rennes frôle la victoire contre Tottenham pour ses débuts en Ligue Europa Conférence (2-2).

