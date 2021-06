Stade Rennais : un ancien de la maison voit une incroyable opportunité émerger

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le palmarès des Rouge et Noir

Tomas Koubek va avoir l'opportunité de disputer sa deuxième grande compétition internationale ! L'actuel portier d'Augsbourg va en effet avoir l'occasion de prendre part à l'Euro 2021 avec la République Tchèque. Suite au forfait de Jiri Pavlenka, le sélectionneur tchèque a en effet décidé de convoquer l'ancien gardien du Stade Rennais, qui intègre donc le groupe des 26 de la sélection qui affrontera l'Ecosse ce lundi.

Goalkeeper Tomas Koubek has replaced the injured Jiri Pavlenka (back) in the Czech Republic squad ahead of their match with Scotland #EURO2020 #SSFootball