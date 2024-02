Stade Rennais : un ancien entraîneur du SRFC soutiendra Le Puy Foot

Zapping But! Football Club Stade Rennais : top 10 des transferts les plus chers

On vous parle d'un temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître. Au début des années 80, lorsqu'un certain Frédéric Antonetti était un défenseur évoluant dans la formation du Puy. Qui, d'ailleurs, allait même découvrir le stade Geoffroy-Guichard avec sa formation pour un match contre l'ASSE, en D2, resté dans les anales en raison de l'affluence (plus de 42 000 spectateurs).

Ce même Frédéric Antonetti qui, des années plus tard, retrouvera le Forez en qualité d'entraîneur des Verts et fera même remonter le club en D1. Avant d'officier sur le banc de touche du Stade Rennais à la fin des années 2000. Logique, dès lors, que le Corse soit interrogé par l'Eveil de la Haute-Loire alors que Rennais et joueurs du Puy vont se retrouver ce soir en quart de finale de la Coupe de France dans le chaudron.

Propos retranscrits par Poteauxcarrés. "Geoffroy-Guichard, franchement, c’est quelque chose. J’estime que c’est une des plus belles ambiances de France et d’Europe ! Je crois que ce sera une belle fête du football régional. Les Ponots sont des supporters inconditionnels de l’ASSE, c’était incroyable pour eux de voir l’équipe de leur ville se frotter aux Verts, dans les années 1980. Il n’y a jamais eu de rivalité. Je garde de bons souvenirs de ces deux clubs, mais ma préférence va au petit poucet pour cette rencontre. Normalement, une équipe de N2 face à un club de Ligue 1 qui a le vent en poupe, sur un très bon terrain, a peu de chances. Ça reste quand même la quand même la Coupe de France."

