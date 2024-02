Stade Rennais : un arrêté préfectoral consternant pour le match contre Milan

Zapping But! Football Club OL, Stade Rennais : les chiffres de la carrière de Bruno Genesio en Ligue 1

On en a l'habitude en France, chaque gros match est précédé d'un arrêté préfectoral limitant le déplacement de supporters adverses voire l'interdisant purement et simplement. Le choc entre le Stade Rennais et l'AC Milan en Europa League demain n'a fait exception. Sauf que le préposé à l'arrêté a dû faire un copier-coller avec un précédant et a oublié que les deux clubs partageaient les mêmes couleurs...

Pas de rouge et noir dans le centre-ville !

Ainsi, jeudi, le rouge et le noir sera interdit dans le centre-ville de Rennes ! "Des signes distinctifs ou des écharpes aux couleurs du club italien" sont prohibées. On souhaite bien du courage aux forces de l'ordre qui seront chargées de différencier celles en faveur du SRFC et celles des Rossoneri. L'incompétence des autorités en matière d'encadrement des supporters de football n'était plus à démontrer mais celles-ci ont réussi à pousser le bouchon encore plus loin !

Attention les gars, jeudi il sera interdit de se balader en rouge et noir dans le centre de Rennes 🤡 pic.twitter.com/WHPXxm83gh — Fabrice (@Fabrice) February 20, 2024

