Stade Rennais : un autre proche de Stéphan visé par Maurice ?

Football Club Stade Rennais : la rétrospective de l'année 2020 des Bretons

Le Stade Rennais vient de passer huit jours assez terribles après la démission de Julien Stéphan. Epuisé, l'entraîneur breton a tout tenté pour relancer une équipe à la dérive. Mais plus aucun ressort ne fonctionnant, il a préféré jeter l'éponge. Dans son édition de cette semaine, France Football consacre un article au sujet intitulé "Ce que cache le départ de Stéphan". On y apprend notamment que Florian Maurice serait pressé de tourner la page Stéphan…

Un autre départ programmé dans les prochains jours

"L'ex-attaquant lyonnais était-il même pressé de tourner la page Stéphan comme on nous l'a confié ?, peut-on lire dans FF. Il a, en tout cas, écarté vendredi dernier Mathieu Le Scornet, enfant du club et adjoint le plus proche de Stéphan. Et un autre mouvement de poids serait programmé dans les prochains jours."

L'identité de la personne visée n'a pas filtré. Mais il est désormais clair que Florian Maurice est le grand patron du sportif, en lieu et place d'un Julien Stéphan qui monopolisait l'attention jusque-là. A voir si les résultats seront meilleurs…