Stade Rennais : un champion d'Europe remercie les Rouge et Noir

En plus d'être un gardien d'immense talent, Edouard Mendy est aussi une personne très reconnaissante. Invité du Canal Football Club dimanche, le gardien de but de 29 ans, qui est champion d'Europe avec Chelsea après avoir longtemps galéré pour faire son trou chez les professionnels, a dit tout le bien qu'il pensait du Stade Rennais, où il n'est pourtant resté qu'une saison (2019-20).

"Rennes, ça a été le club européen, qui m’a fait découvrir un nouveau rythme, des matchs tous les trois jours... Quand ils se sont manifestés, j’ai dit à mon agent que je ne voulais discuter avec aucun autre club." Le Franco-Sénégalais sortait alors de trois saisons au Stade de Reims après une année avec la réserve de l'OM. La Bretagne fut pour lui le tremplin idéal vers les sommets.