Stade Rennais : un DFCO démoralisé au Roazhon Park

Une victoire et ça repart ? Pas pour le DFCO ! Dernier du championnat avec dix points de retard sur l'avant-dernier (Nantes) et treize sur le barragiste (Nîmes) à cinq journées de la fin, le club bourguignon se sait condamné. Avant de battre Nice (2-0), pour ce qui a été sa première victoire à domicile de la saison, la semaine passée, il restait sur douze défaites d'affilée. Son capitaine, Bruno Ecuele Manga, confirme que le moral est au plus bas…

"Bien sûr qu'on a eu honte"

"Quand on traverse une période comme celle-là, à un moment donné, on ne se rend pas compte de certaines choses, a-t-il expliqué à France Football. Inconsciemment, on va faire moins d'efforts, on n'a plus le moral, on a envie que la saison se termine... Déjà, à l'entraînement, on ne se donne pas à fond. Et si on ne se donne pas à 100% aux entraînements, impossible d'être à 100% en match. Je ne vais pas le cacher, ça m'est arrivé quelques fois. C'était rare, mais j'arrivais parfois à l'entraînement la tête baissée parce que j'étais déçu de la situation du club, des résultats, du classement... De tout. Et on se pose parfois la question de savoir si on a encore envie de se battre. Heureusement, on a des personnes à côté qui sont toujours là pour nous remonter le moral et nous accompagner."

"Bien sûr qu'on a eu honte. Et même là, on a toujours honte. On a eu honte des résultats, honte de la série de défaites, de faire partie de ceux à l'origine de cette dynamique. Parce que quand vous faites une saison et que vous ne gagnez même pas un match à domicile, c'est compliqué. Et on a honte parce qu'on est dans un beau club qui ne mérite pas d'être en Ligue 2. Et puis, sans dénigrer les autres, il y a certaines équipes qui vont se maintenir cette saison et je pense qu'au niveau de l'effectif, individuellement et collectivement, on n'a rien à leur envier. Mais c'est juste qu'ils ont démontré plus d'envie et de détermination que nous."