Stade Rennais : un hommage très particulier rendu à une légende rennaise

Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Il est fréquent que les clubs rendent hommage à leurs glorieux anciens. Parfois, et c'est notamment le cas en Angleterre, une statue est même édifiée devant le stade du club en question. Le Stade Rennais fait preuve d'originalité et vient de décider de mettre une statue de son ancien entraîneur, Jean Prouff, dans une tribune du Roazhon Park !

Jean Prouff avait effectué ses débuts au SRFC à l'âge de 14 ans. Il y a ensuite joué et a attendu l'année 1964 pour y revenir en tant qu'entraîneur. C'est lui qui a dirigé l'équipe lors des deux victoires Coupes de France (1965 et 1971). Depuis, resté un fervent supporters du club breton, il assistait aux matches jusqu'à sa mort en 2008, s'asseyant toujours sur le siège où le club l'a désormais immortalisé. Sacrée belle initiative.