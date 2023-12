Stade Rennais : un joueur accablé par Riolo, un autre convoqué par les supporters

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le palmarès des Rouge et Noir

Les maux pour le dire. Souvent. Et c'est ainsi que Daniel Riolo, qui revenait sur la défaite du Stade Rennais contre l'AS Monaco, s'en est pris au gardien du SRFC, Steve Mandanda. Non pas en insistant sur les buts monégasques, et sur son éventuelle responsabilité, mais en assurant que l'ancien marseillais était tout simplement fini. "Mandanda il est fini. La frappe sur le deuxième but, le plat du pied, on a l’impression qu’il a mis 10 ans à se coucher. Ça fait longtemps qu’il est fatigué Mandanda, faut arrêter. En gardant tout le respect qu’il faut avoir pour lui et sa carrière, clairement il ne fait plus de différence."

Avec Cloarec et Bourigeaud

Ce même Mandanda, et on l'apprend via le quotidien l'Equipe, qui après le match est allé à la rencontre des supporters. En compagnie du président Cloarec et d'un autre élément de Julien Stéphan, Benjamin Bourigeaud. "Ils sont demandé à nous voir, a expliqué Mandanda. On a échangé de façon constructive et dans le calme sur la situation et le groupe

