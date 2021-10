Stade Rennais : un mal mystérieux frappe une recrue de Génésio

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le bilan de Julien Stéphan en chiffres

Arrivé cet été pour 12 M€ en provenance du Dinamo Zagreb, Lovro Majer se révèle être une énygme du côté du Stade Rennais. Il faut dire qu'à l'exception de quelques petites minutes contre le SCO Angers fin août, le milieu croate a davantage squatté l'infirmerie qu'on ne l'a vu sur le pré et le club se veut relativement discret sur son état de santé.

Lovro Majer pas attendu avant mi-octobre ?

Ouest-France est revenu sur la situation du néo-Rennais, blessé en sélection croate en septembre et qui s'entraîne encore à part à la Piverdière. Initialement, il ne s'agissait que d'une petite contusion à la hanche (« un gros bleu » dixit Bruno Genesio). Sauf que le souci et les douleurs perdurent depuis six matchs maintenant que l'intéressé n'a toujours pas participé au moindre entraînement collectif.

D'après le quotidien local, le retour de Lovro Majer est prévu pour le 17 octobre prochain face au FC Metz. Le milieu dalmate, qui courait encore en solo avec un préparateur physique mercredi, n'était évidemment pas apte et à 100% pour la réception du PSG dimanche au Roazhon Park.