Stade Rennais : un nouveau leader se dégage dans l'effectif de Bruno Genesio

Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Demain à 15h, le Stade Rennais accueille la lanterne rouge dijonnaise avec la nécessité de faire le plein de points suite à la victoire de l'OM à Reims (3-1) hier. Ce match sera forcément particulier pour le gardien Alfred Gomis, qui croisera ses anciens coéquipiers. Son ancien entraîneur au DFCO Laurent Weber a dit au site senego.com tout le bien qu'il pensait de son ex-protégé et à quel point il pouvait devenir un élément fort du vestiaire rouge et noir.

« Il sait ce qu’il veut, pour aller d’un point A à un point B il sait comment y arriver. Il est complet, intelligent, fort physiquement et mentalement. Il a découvert un nouvel environnement avec Rennes. Ça a mis un certain temps, mais ça s’est mis en place petit à petit. C’est un leader en dehors et sur le terrain, un garçon intelligent, qui comprend très vite les choses. Humainement, il est exceptionnel et c’est pour ça que sportivement ça fonctionne aussi. Pour l’avoir vu pratiquer pendant un an, je ne l’ai jamais vu trembler quand il jouait au pied. Il sait jouer pied droit, pied gauche, il a une sécurité. »