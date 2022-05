Stade Rennais : un nouveau président remplace Holveck (officiel)

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le palmarès des Rouge et Noir

Directeur Général Adjoint depuis avril 2021, Olivier Cloarec devient Président Exécutif – Directeur Général du Stade Rennais F.C. Ce Breton de naissance exerce depuis plus de 20 ans des fonctions de direction au sein du football professionnel français, d’abord au RC Strasbourg, puis au Stade Brestois, au Vannes OC, au FC Lorient et plus récemment au Dijon FCO. Jacques Delanoë reste Président du conseil d'administration.

Olivier Cloarec est nommé Président Exécutif du Stade Rennais F.C. ⤵ — Stade Rennais F.C. (@staderennais) May 24, 2022

Pour résumer Président exécutif du Stade Rennais depuis 2020, Nicolas Holveck a souhaité se mettre momentanément en retrait pour se consacrer au traitement de la maladie qu’il a lui-même annoncée en mars 2021. Olivier Cloarec le remplace.

