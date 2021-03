Stade Rennais : un premier objectif fixé à Genesio ?

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Bruno Genesio va succéder à Julien Stéphan sur le banc du Stade Rennais. Présenté à 14 heures ce vendredi, l'ancien entraîneur de l'Olympique Lyonnais pendra ses fonctions mercredi prochain lors du déplacement à l'Olympique de Marseille, en match en retard de la 22e journée de Ligue 1.

Viser l'Europe

Bruno Genesio Credit Photo - Icon Sport

Alors que Rennes pointe actuellement à la 10e place du classement à six points du 5e rang, occupé par le RC Lens, Genesio aura pour objectif de qualifier le club Rouge et Noir pour la prochaine Ligue Europa. Pour rappel, les Bretons ont disputé pour la première fois de leur histoire la phase de poule de la Ligue des Champions cette saison où ils ont fini derniers de leur groupe avec seulement un point au compteur.