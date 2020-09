Stade Rennais : un recruteur voit du Messi en Camavinga !

Dans son édition de la semaine, France Football consacre six pages d'analyse au phénomène Eduardo Camavinga. Les éloges pleuvent sur le prodige du Stade Rennais, qui a époustouflé les observateurs par son culot lors de sa première sélection, à seulement 17 ans, contre la Croatie (4-2) le 8 septembre dernier. On y apprend que le Rennais a une capacité à prendre l'information autour de lui supérieure à la moyenne, qui rappelle les meilleurs joueurs en activité et même le plus grand d'entre eux.

"Pour déchiffre la carte de l'entrejeu, Camavinga ne cesse ainsi de donner des petits coups de tête à droite, à gauche, devant ou derrière. "Une ou deux passes avant de recevoir le ballon, il sait ce qu'il y a autour de lui, décrit le sélectionneur des Espoirs, Sylvain Ripoll, s'il est libre ou serré, d'où vient l'adversaire, et c'est pour cela qu'il prend les bonnes décisions." Un recruteur de L1 estime même que "seuls Kroos, Modric et Messi, dans un autre registre, prennent autant d'informations que lui."

Deux Madrilènes justement cités

Si le FC Barcelone ne semble pas s'être placé dans la course au prodige, et si donc Eduardo Camavinga ne devrait pas côtoyer un jour Lionel Messi, en revanche, le Real Madrid fait le forcing pour le récupérer. Justement pour remplacer à terme Toni Kroos (30 ans) et Luka Modric (35). La comparaison est donc on ne peut plus juste…