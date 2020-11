Stade Rennais : un retour de taille se prépare contre Chelsea

Le Stade Rennais s’est remis la tête à l’endroit. Battus lors de leurs deux derniers matches, les hommes de Julien Stéphan ont réenclenché la marche avant hier en se défaisant non sans mal du Stade Brestois (2-).



« C’était un premier mini-tournant, estime Julien Stéphan. On a montré une grande force de caractère car il y a eu tout de suite la réaction après avoir été menés. Chelsea a gagné à Burnley (3-0) sans encaisser de but, encore une fois, la machine est très bien lancée. Ils sont archi-favoris de ce groupe avec Séville. Ces équipes-là, en C1, on sait qu’elles ne laissent rien du tout à leurs adversaires, donc il va falloir réussir une énorme performance pour aller chercher quelque chose là-bas. »