Stade Rennais : un rival décerne un titre honorifique qui permet de rêver en grand

Ce soir, le Stade Rennais a l'occasion d'assurer sa qualification pour le tour suivant de l'Europa League Conférence, à condition qu'il ne perde pas à domicile face au Vitesse Arnhem. On ne s'en fait pas trop pour l'équipe de Bruno Genesio, en très grandes formes depuis plusieurs semaines maintenant et qui impressionne aussi bien les observateurs que ses rivaux.

Ainsi, battu par le Stade Rennais le week-end dernier (0-2), l’entraîneur de Montpellier, Olivier dall’Oglio, considère que les Rouge et Noir sont « la meilleur équipe du championnat actuellement, collectivement. Ils ont une détermination commune pour défendre, pour attaquer, c’est huilé. Et avec des joueurs de grande qualité, ça va vite, c’est puissant, techniquement propre, ça fait du solide ». Un compliment qui vient d'un entraîneur ayant déjà croisé le fer avec le PSG ou l'OM. Un collectif rôdé, c'est la base pour nourrir de hautes ambitions. Le SRFC peut donc rêver à une belle saison 2021/22.

🗞 "Moins forts que Jesus"



La une du journal L'Équipe du jeudi 25 novembre pic.twitter.com/N5DZFH18fz — L'ÉQUIPE (@lequipe) November 25, 2021