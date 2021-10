Stade Rennais : un titulaire de Génésio envoie une pique à Neymar et au PSG

Zapping But! Football Club Stade Rennais : top 10 des transferts les plus chers

Dans une interview accordée à So Foot, le milieu de terrain du Stade Rennais, Jonas Martin, qui retrouve une place de titulaire après avoir été blessé à la cheville, a envoyé une pique aux joueurs du Paris Saint-Germain, qui se sont inclinés pour la première fois de la saison en Ligue 1 face à Rennes (2-0), le 3 octobre dernier.

« Ils ne se préparent peut-être pas de la même façon mentalement entre un gros match de Ligue des Champions et un autre de Ligue 1. Ils auraient peut-être dû le faire, la preuve. Sur le terrain, on est très concentrés, mais on peut voir des attitudes. Sur ce match, leur équipe était surtout coupée en deux. S’ils défendent de cette manière, même en championnat, ils connaîtront des difficultés contre de nombreuses équipes. »

Neymar n'est pas non plus épargné par le milieu du Stade Rennais. « Tout ça dépasse le cadre de l’argent, a-t-il poursuivi. La pression qu’il doit avoir au quotidien... C’est la star du Brésil depuis très longtemps, c’était le successeur de Ronaldo, le joueur destiné à ramener la Coupe du monde... À chaque échec, ça doit être incroyablement dur. Il a une telle pression... Mais j’ai surtout compris qu’il en avait marre de son image de footballeur, Neymar aime faire la fête. Ce n’est pas qu’une histoire de foot, je ne suis pas sûr qu’il soit heureux dans sa vie. »

Parce qu’on parle trop peu de la santé mentale des joueurs... Interview très intéressante de Jonas Martin pour @sofoot qui se confie sur ses blessures et sur les différentes épreuves qu’il a dû traverser pour revenir sur les terrains. @JonasMartin8 https://t.co/4kuIbcJPXu — Actu SRFC (@ActuSRFC_) October 13, 2021