Stade Rennais : une absence de marque face aux Girondins

Football Club Stade Rennais

Ce n'était pas prévu. Déjà privé de plusieurs joueurs partis à la Coupe d'Afrique des Nations (Gomis, Traoré, Sulemana, Aguerd), Bruno Genesio devra faire sans Flavien Tait, dimanche, lors du match face aux Girondins de Bordeaux. Le joueur pourrait même être absent plus longtemps que prévu. "Flavien a une douleur aux adducteurs qui ne lui permettra pas d’être dans le groupe. Il a passé des examens ce matin, j’attends le retour du médecin pour savoir la nature exacte et la durée de son indisponibilité."

A cette exception notable, le technicien rennais dispose de l’ensemble de son groupe et enregistre le retour du gardien Romain Salin.