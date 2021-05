Stade Rennais : une bonne nouvelle pour Genesio avant le PSG

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

En course avec le RC Lens et l'Olympique de Marseille pour une place en Ligue Europa la saison prochaine, le Stade Rennais, 7e au classement, reçoit ce dimanche le Paris Saint-Germain, en clôture de la 36e journée de Ligue 1.

Le PSG est loin d'être impérial défensivement

Une statistique peut rassurer l'entraîneur des Rouge et Noir, Bruno Genesio, en vue de cette rencontre décisive. Comme nous le révèle le compte Twitter @Statsdufoot, le PSG a encaissé au moins 1 but sur chacun de ses 7 derniers matchs disputés en championnat. C'est la plus mauvaise série du club de la capitale en Ligue 1 depuis avril-mai 2019.

