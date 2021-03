Stade Rennais : une figure de l’OL a fait changer Genesio d’avis !

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Bruno Genesio est toujours plus proche de signer au Stade Rennais. S’il reste des détails à régler, L’Équipe confirme que les deux parties devraient bien trouver un terrain d’entente pour un contrat jusqu’en juin 2023. L’ancien entraîneur de l’OL était pourtant parti pour dire non aux dirigeants du club breton.

Il a donc dit non avant de changer d’avis, ou plutôt avant que quelqu’un ne s’en charge à sa place. Ce quelqu’un, L’Équipe explique ce mercredi que c’est peut-être Pini Zahavi, l’homme qui le conseille depuis plusieurs mois et qui avait failli réussir à le placer à Newcastle après son départ de Lyon.

Maurice a susurré le nom de Genesio

L’autre personnage important de cet accord est Florian Maurice, directeur technique du Stade Rennais... qui a eu l’idée de solliciter Genesio. « Les deux hommes se connaissent bien, ont travaillé ensemble à l’OL, et s’apprécient. Ils aiment Lyon, le travail, le jeu, les jeunes joueurs et la discrétion, explique le quotidien sportif. Il semblerait que dès la démission de Stéphan, Maurice ait obtenu l’assurance de pouvoir choisir un proche qui ne se plaindra pas du recrutement après deux journées de championnat. Avec Genesio, il est à l’abri. »