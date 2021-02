Stade Rennais : une figure du PSG tire à boulets rouges sur le club !

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Le LOSC et le Stade Rennais avaient fait naître les espoirs les plus fous en début de saison. Aujourd’hui, seul le premier club nommé est au niveau escompté. C’est un peu le résumé de la diatribe de Jérôme Rothen hier soir sur les ondes de RMC Sport.

L’ancien milieu du PSG ne comprend en effet pas comment le Stade Rennais est tombé si bas en terme de jeu et d’ambitions après un début d’exercice fort réjouissant sur ces deux points. Là, il ne mâche pas ses mots après le triste nul décroché samedi à Bollaert face au RC Lens (0-0).

« Rennes a reculé de deux niveaux, et cela passe notamment par le discours du président, a-t-il pesté. Il faut montrer que Rennes doit aujourd’hui être respecté dans notre championnat. Tu dois être dur. Tu as fini troisième la saison dernière et là tu es sixième avec des prestations très moyennes, tu ne peux pas te satisfaire de ça ! Il faut réveiller tout le monde sinon tout le monde va s’endormir. Ça, c’était le mal renais sur les années d’avant donc ils reviennent en arrière. »