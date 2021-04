Stade Rennais : une nouvelle statistique incroyable pour Edouard Mendy

Zapping But! Football Club Stade Rennais : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

Si le PSG a pris un avantage conséquent sur le Bayern Munich (3-2) hier soir en quarts de finale de la Champions League, Chelsea, lui, a carrément composté son billet pour les demies. Les Blues se sont imposés contre le FC Porto (2-0) sur le terrain neutre de Séville et l'on voit mal les Dragons réaliser l'exploit au retour la semaine prochaine. Du reste, les statistiques annoncent que Chelsea a 97% de chances de passer. Et cela, il le doit en grande partie à un Edouard Mendy encore une fois infranchissable.

Un face-à-face décisif remporté à la 51e minute

« Contre le FC Porto, il a réalisé son septième match sans prendre de but sur les huit qu’il a disputés en C1, peut-on lire dans L'Equipe du jour. Les chiffres sont hallucinants et ils sont à l’image de la tranquillité qu’il dégage. Face aux Portugais, il n’a pas eu dix parades à réaliser mais la poignée qu’il a eu à faire l’ont été sans difficulté apparente. Cela a commencé par un corner direct tenté par Otavio, que Mendy a repoussé sur sa ligne (24e). Puis il a détourné une tête de Pepe (43e) et bloqué une tentative de Manafa (45e), toujours sur corner. »

« Il n’a pas flanché sur un tir de Marega (69e) et semblait sur le ballon quand une frappe de de Luis Diaz a frôlé son poteau gauche (57e). Mais c’est surtout le face-à-face qu’il remporte à la 51e qui vaut cher, quand il sort en fermant l’angle à Marega, qui voit son ballon rebondir sur le genou droit de l’international sénégalais. Son rêve éveillé peut continuer, lui qui était au chômage il y a six ans et découvrait l’élite il y a trois ans… »