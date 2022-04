Stade Rennais : une pépite de Genesio raconte son début d'année cauchemar

Zapping But! Football Club LOSC, Stade Rennais - INFO BUT! : Botman, Truffert, le Milan AC passe la seconde

Auteur de débuts prometteurs à son arrivée de Nordsjaelland (D1 danoise), Kamaldeen Sulemana (20 ans) connait une période beaucoup plus compliquée avec le Stade Rennais depuis le début de l'année 2022.

Souffrant du dos, l'international ghanéen n'a disputé que 20 minutes depuis janvier et l'intéressé commence réellement à trouver le temps long comme il l'a confié au site officiel du Stade Rennais : « C'est difficile. Il y a des hauts et des bas. Je suis content quand l'équipe a des résultats et qu'elle joue bien mais c'est dur de ne pas y prendre part et de se contenter de regarder les matchs devant la télé ou assis au stade. J'aimerais être sur le terrain et dans le vestiaire pour faire ce que je sais faire et ce que j'aime faire. Je ne peux pas être satisfait. »

« C'est un peu les montagnes russes »

Et Sulemana reconnaît vivre de nombreuses désillusions quant à son retour à la compétition, plusieurs fois différé et programmé pour le mois de mai : « C'est la première fois que je suis arrêté si longtemps dans ma carrière professionnelle. Je n'ai pas eu de souci quand j'étais au Danemark. Cette blessure (fissure d'une vertèbre) est plus longue que prévu. C'est un peu les montagnes russes (…) Quand tu espères beaucoup et que ce n'est finalement toujours pas le moment du retour, c'est dur à accepter. J'aurais préféré qu'on me dise ''tu en as pour trois ou quatre mois'', c'est mieux pour le mental. Mais avec cette blessure, c'est impossible de pouvoir dire ce genre de choses. Là, toutes les deux semaines, le retour est reporté... »

