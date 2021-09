Stade Rennais : une pluie de coups durs se confirme pour Génésio

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Le Stade Rennais sera décimé pour la réception du Stade de Reims, ce dimanche (15h) au Roazhon Park, à l'occasion de la cinquième journée de Ligue 1. En effet, Alfred Gomis (isolement), Dogan Alemdar (Covid-19), Loïc Badé (suspendu), Birger Meling (adducteurs) et Jérémy Doku (ischios) sont absents du groupe convoqué par Bruno Génésio pour cette rencontre.

Le groupe du Stade Rennais : Salin, Bonet - Traoré, Assignon, Omari, Aguerd, Truffert - Santamaria, Ugochukwu, Bourigeaud, Martin, Tait, Majer - Terrier, Laborde, Guirassy, Abline, Tel, Sulemana, Tchaouna.