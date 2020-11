Stade Rennais : Une très mauvaise nouvelle va contrarier les plans de Stéphan

C'est sans son attaquant Sehrou Guirassy que le Stade Rennais jouera un match très important pour son avenir européen mercredi à Krasnodar, avec l'espoir de terminer 3e de son groupe et d'être reversé en Ligue Europa. Touché à la cheville, l'ancien amiénois pourrait même être absent jusqu'à la fin de l'année selon Benjamin Quarez, journaliste pour Goal.

« Sehrou Guirassy est forfait pour mercredi et plus encore. Après examens approfondis, l’attaquant sera out pour au moins 6 semaines », annonce en effet le journaliste. Une blessure qui pourrait faire les affaires de Mbaye Niang...