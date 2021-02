Stade Rennais : Stéphan traite Pierre Ménès de menteur, il réplique à tout-va !

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les meilleures déclarations de l'année 2020

La guerre est déclarée. Le 15 février dernier, Pierre Ménès a révélé que Clément Grenier avait été mis à l’écart par Julien Stéphan.

En conférence de presse, l’entraîneur du Stade Rennais s’est défendu et a tiré à boulets rouges sur le journaliste de Canal + : « On fait un métier public, donc on peut être critiqué en tant que tel. Par contre, ce n’est pas la première fois qu’une analyse manque clairement d’objectivité. Là, on touche à mon intégrité, et celle du club également, ce n’est pas acceptable. Ces critiques n’étaient que des attaques personnelles pour toucher mon intégrité. La personne qui a dit ça ment depuis longtemps. »

Pris à partie par les supporters bretons, qui réclamaient des excuses envers le fils de Guy, Pierre Ménès a apporté sa réponse sur Twitter : « J’ai toutes les preuves. Je les garde au chaud. » Affaire à suivre !