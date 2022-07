Theate brille déjà mais le Stade Rennais s'incline sur un but d'un ex du FC Nantes !

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le palmarès des Rouge et Noir

Rennes avait pourtant fait le plus dur en ouvrant la marque dès la 7e minute par sa recrue de dernière minute Arthur Theate. Dans une rencontre plaisante, les Rouge et Noir se sont d'abord fait égaliser par Bailey (14e)... Avant que l'ancien nantais Diego Carlos, arrivé cet été de Séville, ne venge les Canaris (battus trois jours plus tôt par Rennes) à la 81e minute.

Prochaine étape pour le Stade Rennais : la réception du FC Lorient dimanche prochain (17h05) au Roazhon Park.

Le bilan de la préparation du Stade Rennais : 3 V, 2D

16 juillet : Fribourg (ALL) 1-0 Stade Rennais

20 juillet : SM Caen (L2) 1-2 Stade Rennais

Buteurs : Terrier, Thomas (csc).

23 juillet : Augsbourg (ALL) 2-3 Stade Rennais

Buteurs : Bourigeaud, Laborde, Majer.

27 juillet : FC Nantes 0-1 Stade Rennais

Buteur : Guirassy.

30 juillet : Stade Rennais 1–2 Aston Villa (ANG)