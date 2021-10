Stade Rennais : les Tops et les Flops du match nul à Troyes (2-2)

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

TOPS

Tristan Dingomé

Sorti sur blessure au bout de 54 minutes de jeu, le milieu offensif troyen était dans un grand jour. A la récupération comme à la construction c’est lui qui a mené la plupart des offensives des Aubois, récompensé par un joli but (40e), se jouant d’une défense rennaise à la rue.

La défense troyenne et Gauthier Gallon

Face à l’armada offensive rennaise, la charnière Rami - Giraudon - Salmier comblée par Kaboré et Biancone sur les cotés auront bien contenu les offensives rennaises avec en prime un énorme Gauthier Gallon, auteur de 3 arrêts décisifs pour permettre à son équipe de ramener le point du match nul.

Mama Baldé

Très remuant, l’attaquant guinéen a beaucoup donné et fait beaucoup de mal grâce à ses appels dans le dos de la défense rennaise ainsi que ses nombreuses déviations, permettant ainsi de libérer de l’espace pour Tristan Dingomé.

FLOPS

Nayef Aguerd

Buteur sur corner en début de rencontre (9e) comme il l’a été face à Strasbourg, Nayef Aguerd a été aux abonnés absents défensivement. Se faisant prendre de vitesse toute la rencontre, pas assez dur sur l'homme, il n’a remporté que trop peu de duels et aurait pu couter cher à de nombreuses reprises.

Martin Terrier

Fantomatique toute la rencontre, l’ancien lyonnais aura tout de même réussi à marquer sur sa seule frappe cadrée (81e), profitant d’un cafouillage et de la déconcentration des troyens. Dans le jeu c’est le néant en revanche. Il a même raté deux énormes occasions, à la 72e en ratant le ballon du 2-2 et butant sur Gauthier Gallon à 90+2 pour le but du 3-2.

Renaud Ripart

L’ancien nîmois aura été très en vue. Malheureusement sa série noire de tirs sans marquer se poursuit, malgré ses nombreuses occasions seul face au but, il aura manqué de précision avec 0 tirs cadrés. Une prestation qui risque de laisser des regrets aux troyens qui auraient pu se mettre à l’abris bien plus tôt. Remplacé à la 82e.