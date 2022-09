Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Gauthier Gallon a fait un très gros match, sortant notamment la balle de match d'Arthur Theate à la 91e minute. Mauvaise opération pour Rennes, qui est 9e de Ligue 1 avec 8 points. L'analyse à venir dans quelques minutes.

ESTAC 1-1 Rennes, score final Ce dimanche en fin d'après-midi, le Stade Rennais n'est pas parvenu à ramener mieux que le point du nul de Troyes (1-1). Si Iké Ugbo avait ouvert le score pour les locaux (14e), Monsieur Vernice a exclu Yoann Salmier à la 27e minute. Par la suite, Rennes a poussé et est revenu par Baptiste Santamaria (48e) sans parvenir à arracher les trois points.

Alexandre Corboz

Rédacteur

