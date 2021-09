ASSE, Girondins, FC Nantes - Mercato : le Stade Rennais a assuré ses arrières pour M’Baye Niang

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Le dossier M’Baye Niang semble enfin toucher à sa fin. Selon L’Équipe, l’attaquant du Stade Rennais est attendu au Haillan dans les prochaines heures et, cette fois, rien ne devrait s’opposer à la signature pour les deux prochaines saisons (plus une en option) de l’international sénégalais aux Girondins de Bordeaux.

La présence d’intermédiaires dans ce dossier a retardé sa finalisation mais les efforts de Niang sur le plan salarial - de 250 000 € brut mensuels en Bretagne, ses émoluments vont tomber à 80 000 € en Gironde avec la possibilité de les gonfler en fonction de ses performances - ont fait le reste. Sans parler de son envie de rester en L1 après avoir notamment échangé plusieurs fois avec son ancien coéquipier au SM Caen et au SRFC, Benoît Costil.

Signe que le Stade Rennais ne comptait plus sur son buteur sénégalais, Julien Maynard indique qu'il a accepté de le céder sans indemnité de transfert mais avec un fort pourcentage à la revente et des bonus élevés en fonction des performances du joueur. Voilà un pari qui pourrait donc être gagnant-gagnant.

