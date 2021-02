ASSE, Girondins, Stade Rennais - Mercato : M'Baye Niang convaincu par un ancien entraîneur ?

Plus les heures passent, plus le nom de Bologne revient pour évoquer le futur de M'Baye Niang. Laissé pour compte au Stade Rennais, celui qui a longtemps clamé son amour de l'OM se retrouve aujourd'hui dans l'impasse. Avec l'obligation de trouver du temps de jeu ailleurs qu'en Bretagne. Depuis deux jours, on évoque l'avenir du joueur au Genoa, en Italie, mais également à l'ASSE, qui avait déjà essayé de le recruter il y a quelques mois, et aux Girondins de Bordeaux.

Pourtant, et c'est le journaliste italien, Nicolo Schira, qui l'affirme, Niang est en passe de ire oui à son ancien entraîneur, Sinisa Mihajlovic, ancien milieu de terrain talentueux qui a dirigé Niang au Milan AC ainsi qu'au Torino. Le technicien serbe aurait récemment contacté Niang et l'aurait convaincu de se relancer en Série A sous ses ordres.

On devrait vite, très vite même, en savoir plus.