ASSE, Girondins, Stade Rennais - Mercato : un club italien arrive sur deux Rennais, dont Niang

C'est le dernier jour du mercato. Et donc des plus folles rumeurs. Dernières en date, du moins au Stade Rennais, celles qui concernent Daniel Rugani et M'Baye Niang. Selon Gianluca Di Marzio (Sky Sport), Bologne tenterait de récupérer, dès cet hiver, le défenseur prêté par la Juventus Turin, mais qui jour peu en raison d'une blessure.

Toujours selon des médias italiens, mais TMW cette fois, Bologne serait également venu aux renseignements au sujet de M'Baye Niang. Alors que ce dernier est également évoqué à l'ASSE et aux Girondins de Bordeaux. La journée promet d'être longue...