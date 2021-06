ASSE, OM, Stade Rennais - Mercato : ça bouge dans le dossier M'Baye Niang !

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Les rumeurs se poursuivent pour l'attaquant du Stade Rennais, M'Baye Niang. Lui, qui en quelques mois, a tout de même été annoncé à l'OM, puis à l'ASSE, débarquant même dans le Forez pour y passer sa visite médicale... sans jamais y signer. Finalement, une fois revenu au SRFC, Niang a été prêté à Al-Ahli et sans succès.

Selon le quotidien l'Equipe, Niang, qui ne restera pas en Bretagne et qui dispose encore de deux années de contrat avec fin salaire conséquent, "aurait déjà des touches au Portugal et plus particulièrement avec le FC Porto. En Turquie, Besiktas est aussi sur le coup. Il en va de même de Krasnodar. Le club russe peut s'aligner financièrement. Mais il semble que ce soit le Portugal et le FC Porto qui tienne la corde dans un pays et Championnat qui semblent attirer l'ex-attaquant de Watford."

A suivre.