ASSE, Stade Rennais, Girondins - Mercato : M’Baye Niang prend déjà rendez-vous pour cet été

Netflix peut d’ores et déjà commencé à plancher sur une série dans laquelle le héros pourrait se nommer M’Baye Niang. L’attaquant du Stade Rennais a en effet pris l’habitude d’agiter toutes les périodes de mercato en France depuis un an.

Annoncé tout d’abord dans les radars de l’OM, l’international sénégalais a ensuite été pisté cet été puis cet hiver par l’ASSE, alors que les Girondins de Bordeaux auraient aussi tenté leur chance le mois dernier via Jean-Louis Gasset.

D’autres clubs étrangers, notamment italiens, étaient également sur les rangs. Malgré toutes ces péripéties, Niang (26 ans) est resté au Stade Rennais, où il compte désormais convaincre Julien Stéphan de faire appel plus régulièrement à lui (4 titularisations en L1).

L'ASSE et les Girondins seront encore en manque d'un 9 cet été

Selon Foot Mercato, son idée serait de bien finir la saison avant de dresser un nouveau bilan et se projeter définitivement sur un nouveau challenge cet été. « Au regard de ce qui s'est passé lors des derniers mois, les clubs ne manqueront sans doute pas à l'appel. Le SRFC, aussi, ne demande certainement pas mieux », glisse FM. Puisque le prêt d’Anthony Modeste (Cologne, 32 ans) prend fin en juin et que le contrat de Nicolas De Préville (30 ans) expire aussi à ce moment-là, nul doute que l’ASSE et les Girondins seront encore aux aguets.