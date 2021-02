ASSE, Stade Rennais, Girondins - Mercato : tout n’est pas encore fichu pour M’Baye Niang !

Zapping But! Football Club Stade Rennais : satisfactions, déceptions... le premier bilan de la saison des Bretons

L’annonce en a surpris plus d’un hier soir. L'attaquant du Stade Rennais M’Baye Niang s'est engagé avant la clôture du marché saoudien avec le club d'Ahli Sports Club. Convoité par l'ASSE et les Girondins pendant le mercato hivernal, l’international sénégalais (26 ans) a quitté le club breton dans le cadre d'un prêt avec option d'achat. Dans un premier temps, on parlait d’une opération qui allait rapporter quelque 1,5 million d’euros au SRFC. Faux, répond Mohamed Toubache-Ter, qui a apporté quelques précisions de taille sur ce dossier.

« Une rectification s’impose, le prêt est gratuit »

Sur le dossier, M'Baye Niang... « Une rectification s’impose, le prêt est gratuit, a-t-il tweeté dans la nuit. Rennes réduit sa masse salariale, le joueur va jouer et décidera par la suite si ça lui plait, une éventuelle prolongation !! Rennes est gagnant, le joueur aussi. » On l'a donc compris, rien n’oblige Niang à rester en Arabie Saoudite après la fin de saison. Il faudra alors voir si les clubs intéressés par son profil en janvier le seront encore cet été.