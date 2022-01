ASSE, Stade Rennais - Mercato : Génésio ouvre la porte à un départ offensif... mais pas à Guirassy

Zapping But! Football Club OL, Stade Rennais : les chiffres de la carrière de Bruno Genesio en Ligue 1

Comme révélé vendredi, l'ASSE a amorcé des discussions avec l'entourage de Serhou Guirassy (Stade Rennais) pour s'enquérir des modalités d'un prêt. Si l'ancien attaquant amiénois est tenté par la perspective de se relancer en prêt ailleurs, tout dépend néanmoins de la position du tandem Florian Maurice – Bruno Genesio le concernant.

Pour l'heure, du côté du Stade Rennais, on n'est pas très chaud à l'idée d'ouvrir la porte au 3e attaquant de l'effectif (derrière Laborde et Terrier)... Surtout que la solution « jeune » pour le remplacer et potentiellement sur le départ également.

Abline au Havre, Genesio y est favorable

Comme révélé par Ouest-France, Matthis Abline (18 ans) fait l'objet d'un fort intérêt du Havre. Si Rennes n'a pas encore donné son feu vert, Bruno Genesio s'est montré assez ouvert à cette possibilité : « Ce sont des discussions qu’on a avec Florian (Maurice) et Matthis. Ça restera entre nous. Mais on a des discussions avec lui, parce que la décision lui appartient. Un prêt pour cinq mois, c’est très important pour un jeune joueur. Mais lui, il faut qu’il soit convaincu que c’est intéressant pour lui. Mais nous, on lui donnera notre avis ensuite (…) Lorsque ce sont des clubs qui jouent le haut de tableau en Ligue 2 par exemple, avec un entraîneur qui fait très bien travailler les joueurs, dans un club qui a un vrai projet de remonter en L1, ça peut être un prêt très intéressant. Pour lui ou d’autres joueurs d’ailleurs. C’est au cas par cas et on étudie ça de très près ».