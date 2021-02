Stade Rennais, ASSE – Mercato : Rennes se défend d'avoir poussé Mbaye Niang dans le Golfe !

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le palmarès des Rouge et Noir

Durant de longues semaines, le cas de Mbaye Niang a fait parler du côté du Stade Rennais. Déjà proche d'un départ en prêt à l'ASSE après le Mercato estival en octobre, le Sénégalais a une nouvelle attendu que la deadline française soit passée pour s'engager avec le club d'Al Ahli SC (Arabie Saoudite) jusqu'à la fin de saison.

A plusieurs reprises, certains amis de Niang – Pierre Ménès en tête – ont accusé Julien Stéphan d'avoir savonné la planche à l'ancien attaquant du Torino, coupable aux yeux du technicien d'avoir voulu rejoindre l'OM l'été dernier.

« On ne l'a pas poussé à aller en Arabie Saoudite »

Pour autant, dans un entretien à Ouest-France, Florian Maurice a remis les choses au clair concernant ce départ. Non, Rennes n'a pas forcé Mbaye Niang à un exil dans le Golfe. C'est bien le joueur qui a pris cette décision.

« On a reçu un bon nombre de propositions pour lui. Le joueur fait le choix de la destination. C’est donc lui qui a pris la décision d’aller là où il joue aujourd’hui. On ne l’a pas poussé à aller en Arabie Saoudite. En plus d’autres clubs exotiques ​, on a eu des propositions de clubs européens qui lui ont été soumises, il était au courant mais il a pris la décision d’aller en Arabie Saoudite. Il y est pour six mois et on verra ce qu’il se passera quand il reviendra », a martelé le directeur sportif breton.