FC Barcelone : le Barça a mis la zizanie au Stade Rennais

Sa présence au Camp Nou n’est pas passée inaperçue. Selon Ouest France, le Stade Rennais n’était en effet pas au courant de l’escapade barcelonaise de Doué et a déjà prévu de prendre la parole prochainement. Histoire de le recadrer en bonne et due forme ?

Pour résumer

