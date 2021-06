ASSE, FC Nantes - Mercato : le Stade Rennais a tenté un George Puscas bis !

Zapping But! Football Club Stade Rennais : tops, flops, avenir... le bilan de la saison 2020-2021

Le FC Nantes tient déjà sa deuxième recrue de l’été. Après Rémy Descamps, arrivé tout droit de Belgique, Wylan Cyprien a signé cette semaine chez les Canaris. L’ancien milieu du RC Lens (26 ans) a été prêté par Parme jusqu’en fin de saison avec une option d'achat fixée à 8,5 M€.

Dans la foulée de cette opération, le Stade Rennais a regardé au même endroit que le FC Nantes pour recruter. Selon le journaliste roumain Emanuel Rosu, le club breton a soumis une offre à ce même club de Parme pour s’attacher les services de Dennis Man. L'agent de l’ailier roumain assure que le SRFC s’est fait recaler ! Âgé de 22 ans, Man est un ailier droit arrivé en janvier dernier en Italie en provenance de Roumanie.

Man connaît la même trajectoire que Puscas en Italie

Après avoir inscrit pas moins de 3 buts et délivré 1 passe décisive en deux matches de Serie A (!), la cote de Man a flambé pour grimper à 10 millions d’euros ! Sa polyvalence (il peut évoluer en pointe) et sa manière d’évoluer en faux pied (il est gaucher) en font l’une des révélations les plus prometteuses de l’autre côté des Alpes. Cette manière de monter aussi vite en flèche n’est d'ailleurs pas sans rappeler l'histoire de son compatriote George Lucas, tenté tour à tour sans réussite par le FC Nantes et l'ASSE au mercato lorsqu’il évoluait encore à l’Inter Milan. L’attaquant roumain (25 ans) évolue à Reading depuis août 2019.

