FC Nantes - Mercato : une recrue du Stade Rennais fait déjà baver les pro Canaris

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Le Stade Rennais a frappé un grand coup la semaine dernière. En écartant la concurrence pour faire signer Kamaldeen Sulemana contre un chèque d’environ 15 millions d’euros, Florian Maurice a raffermi les intentions du club breton la saison prochaine.

Il faut dire que l’ailier gauche ghanéen n’a que 19 ans mais bénéficie déjà d’une réputation très solide sur le Vieux Continent, où ses prouesses réalisées à Nordsjaelland ne sont pas passées inaperçues.

Emmanuel Merceron, grand observateur et supporter du FC Nantes, n’a pu qu’applaudir cette belle prise du grand rival rennais. « Recruter malin à 20M€ avec quasi toute l'Europe sur lui... c'est très fort », avait-il affirmé avant même la signature officielle de Sulemana en Bretagne. On a désormais hâte de le voir à l’œuvre en L1 sur toute la durée de la saison prochaine.

recruter malin à 20M€ avec quasi toute l'Europe sur lui.. c'est très fort ! — Emmanuel Merceron 🇫🇷🚴🏻‍♂️⚽️ (@ManuMerceron) July 16, 2021