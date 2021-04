LOSC - Mercato : le Stade Rennais a lâché un vrai cador à Galtier

Zapping But! Football Club Stade Rennais : top 10 des Rennais les plus utilisés

Benjamin André fait partie de ces joueurs dont un entraîneur raffole. Leader sur et en dehors du vestiaire, le milieu de 30 ans fait le bonheur du LOSC après avoir fait celui du Stade Rennais. Ancien coéquipier d’André entre 2014 et 2019, Romain Danzé assure que l’intéressé n’a rien perdu de ses qualités dans le Nord.

« Chez nous, c’est devenu vite un taulier »

« Il avait tout pour s’imposer dans un grand club comme le LOSC, les qualités physiques et mentales. En plus, il monte en puissance dans sa deuxième saison à Lille. C’est un joueur de top niveau, on n’en parle pas et on a l’impression que les gens le découvrent, affirme-t-il dans L’Équipe. Il n’est pas trop médiatisé, je ne sais pas pourquoi, il ne fait pas de passements de jambes, ce n’est pas un joueur clinquant mais tellement essentiel. En plus, c’est un vrai leader. Chez nous, il était arrivé d’Ajaccio, son club formateur, sur la pointe des pieds, mais dès qu’il a gagné sa place dans l’équipe, c’est devenu vite un taulier. Il était au cœur du jeu, il a le leadership en lui et il a eu le brassard de capitaine à Rennes. Après, il est arrivé à Lille avec un autre statut et on n’est pas surpris qu’il se soit imposé comme ça. Christophe Galtier l’avait pris pour ça. »