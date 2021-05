LOSC, Stade Rennais - Mercato : un buteur de L1 qui a déjà tapé dans l’oeil du PSG est ciblé

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le bilan de Julien Stéphan en chiffres

Gaëtan Laborde ne devrait pas faire de vieux os à Montpellier. Auteur de 16 buts et 8 passes décisives en 36 matches de L1, l’attaquant de 27 ans a des envies d’ailleurs et ne s’en cache plus après avoir réalisé une saison très aboutie sur le plan individuel.

« Je ne ferai pas n’importe quoi mais j’ai envie de jouer l’Europe. Il me reste deux ans de contrat. Montpellier, comme moi, on doit s’y retrouver. Mais je n’irai pas n’importe où sous prétexte d’intégrer un plus grand club, affirme-t-il dans L’Équipe. Je sais que les opportunités sont là. Mais il faudra aussi que j’aie un véritable feeling. Je ne ferme aucune porte. La L1 est un des championnats européens les plus ouverts.Malgré la crise, il y a des beaux projets sportifs et séduisants comme à Nice ou Rennes. J’aimerais être fixé le plus vite possible sans être dans la précipitation. C’est le moment de partir. »

Emery appréciait déjà Laborde au PSG

Cité, le Stade Rennais serait bel et bien intéressé par le profil de Laborde. Tout comme West Ham, le LOSC et le Bayer Leverkusen. Mais le beau coup pourrait venir de Villarreal. Le tout frais vainqueur de la Ligue Europa a pris des renseignements et vient de voir ses moyens augmenter avec la qualification en C1 grâce à sa victoire face à Manchester United (1-1, 11-10 aux t.a.b., mercredi). « Unai Emery ne découvre pas l’attaquant français, qui lui avait déjà tapé dans l’œil quand il occupait le banc du PSG (2016-2018) », rappelle le quotidien sportif.