Stade Rennais - Mercato : Mendy arrive à Chelsea, son rival lui fait déjà une offrande

C'était dans les tuyaux, l'information deviendra officielle la semaine prochaine : selon Fabrizio Romano, journaliste spécialisé dans le mercato, Édouard Mendy (28 ans) va s'engager avec Chelsea la semaine prochaine. Pour ce transfert, le Stade Rennais va récupérer une somme approchant 20 millions d'euros.

Chez les Blues, Mendy sera en concurrence avec Kepa Arrizabalaga. Le portier espagnol est très vivement critiqué outre-Manche à la suite de performances ratées. Ce dimanche après-midi, lors de la défaite de Chelsea sur sa pelouse face à Liverpool (0-2), l'ex-gardien de l'Athletic Bilbao a été coupable d'une nouvelle erreur. Il s'est fait contrer, lors d'un dégagement, par Sadio Mané qui a doublé la mise. Une bonne nouvelle pour Édouard Mendy.

The most expensive Kepa in the world. 😂😂😂 pic.twitter.com/OafD5QvR2V