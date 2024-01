Mercato : le Stade Rennais officialise sa première recrue hivernale

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Le Stade Rennais a officialisé ce lundi soir l'arrivée du milieu de terrain du Stade de Reims, Azor Matusiwa. Le Néerlandais, qui est donc devenu la première recrue hivernale de Rennes, s'est engagé pour quatre ans et demi avec le club breton, soit jusqu'en juin 2028. 𝗔𝘇𝗼𝗿 𝗠𝗮𝘁𝘂𝘀𝗶𝘄𝗮 𝗲𝘀𝘁 𝗥𝗼𝘂𝗴𝗲 𝗲𝘁 𝗡𝗼𝗶𝗿 ! 🔴⚫️



Le milieu de terrain néerlandais rejoint le SRFC jusqu'en 2028 ✊ pic.twitter.com/UHzoKSHA1h — Stade Rennais F.C. (@staderennais) January 22, 2024 Voir le fil infos Podcast Men's Up Life Pour résumer Le Stade Rennais a officialisé ce lundi soir l'arrivée d'Azor Matusiwa. Le milieu de terrain néerlandais, qui devient la première recrue hivernale du club breton, arrive en provenance du Stade de Reims.

Fabien Chorlet

Rédacteur