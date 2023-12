OGC Nice, Stade Rennais - Mercato : un ancien défenseur du PSG de retour en Ligue 1 ?

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le palmarès des Rouge et Noir

Et si Thilo Kehrer retrouvait la Ligue 1 ? Ce ne sera pas, bien entendu, au PSG, mais trois clubs seraient venus aux renseignements au sujet de l'Allemand qui connaît des heures difficiles à West Ham.

Trois clubs de L1 intéressés

L'entraîneur David Moyes ne lui fait guère confiance, 4 titularisations au total, et la rumeur d'un départ à la Roma, sous les ordres de José Mourinho, a pris de l'épaisseur ces dernières semaines. Toutefois, et selon Footmercato cette fois, trois clubs de l'Hexagone tentent également le coup lors du mercato hivernal. Il s'agit du Stade Rennais, qui voudrait obtenir un prêt de six mois de l’ancien Parisien, de l'OGC Nice et de l'AS Monaco.

Désireux de retrouver du temps de jeu en vue de l'Euro 2024 dans son pays, Thilo Kehrer (27 capes avec la Manschaaft) parait une alternative séduisante à Guillermo Maripan pour Rennes mais également, dans un billard à trois bandes, pour l'AS Monaco dans le cadre d'un départ en Bretagne du Chilien. Ce que semble confirmer le quotidien l'Equipe qui annonce que le club princier avance bien sur le dossier.

