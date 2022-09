OGC Nice, Stade Rennais - Mercato : c'est officiel pour Gaëtan Laborde au Gym ! (officiel)

Après le Stade Rennais qui a officialisé la venue d'Amine Gouiri, c'est au tour de l'OGC Nice d'annoncer l'arrivée de Gaëtan Laborde en provenance du club breton. L'ancien joueur de Montpellier s'est engagé

📺 « It’s gonna be legen — wait for it — dary! Legendary! »#Laborde x #Delort pic.twitter.com/PhoheVLSCI